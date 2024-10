Outubro é o mês da conscientização do câncer de mama, e visa principalmente alertar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no ano de 2023, foram estimados 73.610 casos, sendo uma média de 66,54 casos para cada 100 mil mulheres.

Neste contexto, é essencial que as mulheres cuidem de sua saúde para prevenir o câncer de mama e outras doenças. Isso porque a adoção de hábitos saudáveis pode fazer uma grande diferença na prevenção de problemas de saúde e promover uma melhor qualidade de vida.

Segundo a nutricionista Camile Zanichelli da Always Fit, plataforma de e-commerce especializada em suplementos naturais, os cuidados com a saúde feminina devem ser adotados ao longo da vida. “Muito antes de chegar na menopausa, é importante que as mulheres busquem o autocuidado ao longo de diversas fases da vida. Cuidar da alimentação, fazer uso de suplementação quando necessário, prática de atividade física e consultas regulares ao médico ajudam na prevenção de diversas doenças, entre elas, o câncer de mama”, afirma.

Abaixo, Camile Zanichelli lista 5 cuidados importantes com a saúde da mulher. Confira!

1. Mantenha uma alimentação balanceada

Busque incluir alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, vegetais e grãos integrais, que ajudam a combater o estresse. Os suplementos de vitamina C e E podem ser considerados, além do consumo de gorduras saudáveis como abacate, nozes, azeite de oliva e suplementação com ômega 3.

2. Pratique atividade física de forma regular

Além de ajudar no bem-estar, a prática regular de atividade física ajuda a manter o peso saudável e a reduzir o risco de diversos tipos de câncer, entre eles, o de mama. Alimentação com base de proteínas e suplementos como a creatina podem auxiliar na recuperação muscular e na manutenção da massa magra.

Dormir bem a noite impacta diretamente a saúde do corpo (Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock)

3. Cuidados com o sono

Mantenha uma boa higiene do sono. Noites bem dormidas impactam diretamente na saúde e imunidade em geral. Chás de camomila, erva-cidreira, passiflora, além de suplementos como a melatonina, desde que com acompanhamento de profissionais de saúde, ajudam a relaxar para dormir.

4. Consultas regulares ao médico

Além do autoexame nas mamas, consulte o médico periodicamente, porque os exames de rotina são essenciais para saber se há alterações no organismo.

5. Reduza o estresse

As práticas de relaxamento, como meditação e yoga, são importantes para a redução do estresse, além de suplementos como magnésio, vitaminas do complexo B, entre outros, desde que consumidos com orientação médica.

Por Kelly Mantovan