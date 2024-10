Mãe de Raquel Brito revela ter recebido trote: "tentaram me desesperar"

Elisangela Brito, mãe de Raquel Brito, usou as redes sociais para falar sobre a desclassificação da filha do reality 'A Fazenda 16'. Ela surpreendeu fãs ao revelar que tem recebido uma série de trotes de pessoas tentando enganá-la a respeito do estado de saúde da filha.

A peoa deixou o programa na última segunda-feira (07), por orientação médica, após passar mal durante uma prova no último domingo (06). Em nota, a emissora informou: "A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes".

No entanto, Elisangela desabafou, nesta terça-feira (08). "Passaram trote dizendo que era da produção, dizendo que Raquel estava intubada. Ainda não vi a Raquel". Em seguida, ela acrescentou: "Pessoas que, diante da sua dor, ainda querem pisar". "Tentaram me desesperar".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Trote o que mulher? A amiga de vocês foi quem tava ontem gravando vários vídeos". "Ué, mas não foi a própria amiga que gravou stories chorando dizendo que Raquel tinha sido entubada?"

Vale lembrar que o time da influenciadora também divulgou uma nota sobre o estado de saúde da ex-peoa. "Ela continua sob cuidados da equipe médica, não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida". Anteriormente, eles tinham pedido: "Evitem especular sobre possíveis situações. Vamos esperar as informações oficiais antes de tirar conclusões, certo?"