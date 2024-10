Irmãos são eleitos prefeitos em cidades vizinhas por inspiração do pai

Dois irmãos foram eleitos prefeitos em municípios vizinhos do Rio Grande do Sul no primeiro turno das eleições municipais, no domingo (6/10). Alceu Trevizani da Rosa (PRD) se elegeu em Rolante, com 7.065 votos (52,13%). Já Airton Trevizani de Rosa (PL) alcançou 2.033 votos (51,61%) em Riozinho. As cidades ficam a 13 Km de distância uma da outra.

A entrada dos irmãos na política foi motivada pelo falecido pai, Pedro Luciano da Rosa, que foi vereador dos dois municípios. "Era um político completo. Ele concorreu a várias eleições em Riozinho e sempre se elegeu sem fazer campanha. Ele nunca concorreu a prefeito porque reconhecia o lugar dele, ele não tinha estudo, mas o sonho dele era ver os filhos na política", disse Airton, em entrevista à Rádio Sol, na terça-feira (8/10).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rolante tem 21.733 habitantes. Já Riozinho tem 4.572 moradores.

No Instagram, Alceu comemorou a eleição em Rolante. "Reafirmamos o nosso compromisso com cada cidadão de Rolante, tanto aqueles que votaram em nós quanto os que optaram por outro caminho. Nosso governo será para todos, sem distinção, com foco na justiça e no bem-estar de cada morador desta cidade que tanto amamos", afirmou o novo prefeito.

Airton também celebrou a vitória e agradeceu pelos votos. "O dia 06 de outubro ficará para sempre marcado em nossas vidas e na história de Riozinho. A festa foi contagiante, assim como a energia e a força que emanou das urnas para fazermos a transformação que a cidade tanto espera", disse o político.