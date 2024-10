Lula faz novo exame um ano após cirurgia no quadril

Lula chegou ao anexo do Palácio do Planalto, onde fica o posto médico da presidência, por volta das 9h - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta quarta-feira (9/10), um exame de raio-X para monitorar a cirurgia que fez no quadril há um ano. O petista passou por uma operação para corrigir uma artrose no final de setembro do ano passado.

Lula chegou ao anexo do Palácio do Planalto, onde fica o posto médico da presidência, por volta das 9h. O presidente ficou no local por cerca de 15 minutos. Depois, ele foi para o gabinete, no prédio principal do Palácio.



Lula corrigiu a artrose por meio da colocação de uma prótese na ponta do quadril para resolver um desgaste que vinha ocasionando dores crônicas no petista.

Artrose é uma doença que geralmente afeta pessoas na faixa etária acima de 60 anos. Também conhecida como osteoartrite, osteoartrose ou doença articular degenerativa, é um problema caracterizado pelo desgaste da cartilagem articular.

Com informações da Agência Estado*