Moradora paga taxa de condomínio com 1.633 moedas após recusa de pix

Uma moradora de um condomínio na Região Centro-Sul de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais por ter pago a taxa de condomínio do prédio em que mora, o Edifício JK, com moedas.

Segundo a mulher, a medida foi como forma de protesto, pois cinco dias antes do vencimento da taxa o condomínio notificou os moradores que o pagamento deveria ser feito exclusivamente em dinheiro divido problemas com bancos na emissão do código de barras.

"Achei isso um completo absurdo, porque em pleno 2024 com pix e transferência bancárias nos exigir essa forma de pagamento é um retrocesso e no mínimo suspeito. Diante dessa falta de transparência e esse transtorno que eles criaram, eu decidi que ia pagar o condomínio em dinheiro, só que do meu jeito: em moedas e do maior tamanho que eu conseguisse", afirmou a moradora.

Ao g1, a mulher informou que foram mais de 1.600 moedas. Ao todo, foram 1.663 moedas, de 5 centavos a 1 real. Para tal, ela contou com a ajuda do banco e amigos do trabalho. A moradora também comentou que tentou reunir moedas de menores valores possíveis.

Na entrevista ao g1, ela comentou sobre a reação dos funcionários do condomínio. De acordo com a moradora, eles ficaram surpresos e insatisfeitos ao verem ela chegar com as moedas para pagar o condomínio. A contagem de todas as moedas durou cerca de duas horas, conformou relatou a mulher.