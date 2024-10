Padrasto é preso após bebê de 2 meses ser socorrido com as costelas quebradas

Um homem de 24 anos foi preso, nesta quinta-feira (10/10), após um bebê de dois meses ter sido socorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos no pescoço e três costelas quebradas. O caso ocorreu na cidade de Cabreúva (SP) e o homem é padrasto da criança.

De acordo com a TV TEM, o padrasto e a mãe chegaram na UPA com o bebê e informaram aos médicos que ele teria caído e estava com os olhos vermelhos. A versão logo foi descartada após os exames iniciais na criança mostrarem os ferimentos no pescoço e as três costelas quebradas.

A equipe da UPA acionou o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal encaminhou o homem e a mãe da criança, de 26 anos, para a delegacia.



A mãe do bebê informou os policiais de que foi o padrasto que causou as lesões no bebê e por isso ele foi encaminhado para a cadeia. A mulher foi liberada e responderá em liberdade por omissão, enquanto o homem responderá por lesão corporal dolosa e maus tratos contra criança.

Pela gravidade das lesões, o bebê foi encaminhado para um hospital em Jundiaí para realizar mais exames. Quando receber alta, a criança ficará sob cuidados da avó materna, segundo a TV TEM.

O Correio tanta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para mais detalhes sobre o caso e para confirmar se o padrasto ainda segue preso. O espaço segue aberto.