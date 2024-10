Google lança ferramenta para ajudar vítimas de violência doméstica

O Google lançou um novo recurso na busca que falicita o acesso de serviços de apoio para vítimas de violência doméstica. A medida foi anunciada na semana do Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, celebrado nesta quinta-feira (10/10).

A ferramenta funciona da seguinte maneira: ao pesquisar por termos relacionados ao tema, como "ajuda violência doméstica", as vítimas terão acesso rápido e fácil aos canais de atendimento e link para a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), do Ministério das Mulheres e do Centro de Valorização à Vida (Ligue 188), parceiros da iniciativa.

Os serviços estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, e oferecem informações sobre direitos e serviços, além de registro e encaminhamento de denúncias de violência contra a mulher. Já o CVV oferece apoio emocional sigiloso por telefone, chat on-line e e-mail.

Ellen dos Santos Costa, coordenadora-geral do Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher), celebra a iniciativa como um passo importante para o enfrentamento à violência. "Temos agora um grande reforço enquanto ação de prevenção à violência e combate à desinformação, em que o buscador do Google estará fornecendo informações verificadas e confiáveis sobre o Ligue 180 no topo dos resultados de pesquisas sobre conteúdos relacionados à violência contra a mulher", disse.

Além do Brasil, o recurso já foi lançado em outros países, como Índia, Peru, México, Austrália, Estados Unidos, Argentina e Bolívia. A busca também disponibiliza informações sobre linhas de apoio à prevenção do suicídio e denúncias sobre material de abuso sexual infantil. Para saber mais sobre a função, acesse a página "Ajuda e suporte contra a violência de gênero".