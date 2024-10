Corpo de criança que desapareceu após deslizamento de terra é encontrado 

O corpo de Letícia Correia Queiroz, de seis anos, desaparecida desde a última segunda-feira (7/10), foi encontrado no início da tarde desta quinta (10/10), no Rio Solimões, no Amazonas. O corpo foi resgatado por equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-AM), segundo o governo do Estado. Leia também: PF investiga aliança entre agentes e criminosos em campanha no Amazonas



Letícia havia desaparecido após deslizamento de terra que ocorreu no porto da Terra Preta, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Além da criança, o corpo de Franklin Pinheiro de Souza, de 36 anos, foi encontrado na última quarta-feira (9/10).

A menina de seis anos era a última vítima que continuava desaparecida e, com o resgate do corpo nesta quinta, os bombeiros encerram as buscas no local do deslizamento, que eram realizadas desde o dia do acidente. Leia também: Romeiros morrem atropelados na Via Dutra a caminho de Aparecida

Em nota, o governo do Amazonas informa que a Secretaria de Assistência Social (Seas), junto à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Manacapuru, “segue dando suporte, apoio psicossocial, orientação sobre prevenção e cadastro social das famílias vítimas do deslizamento”.

Os órgãos elaboram questionário social a ser realizado nas residências que se encontram em local de risco, próximas ao acidente. A Defesa Civil também segue com acompanhamento e prestação de assistência, conforme necessidades apresentadas pela prefeitura do município, uma vez que, segundo o governo do Estado, “compete ao município identificar e mapear as áreas de risco de desastre, além de fiscalizar estes locais”. Leia também: Teto de empresa desaba em Diadema e deixa feridos