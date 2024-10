PF deflagra operação contra incendiários que atuam no Pantanal

A Polícia Federal deflagrou a operação Arraial São João, nesta quinta-feira (10/10), e cumpriu três mandados de busca e apreensão em Corumbá/MS. A operação visa combater crimes ambientais em terras da União na região.



Leia também: Polícia Federal intensificará investigações contra incêndios criminosos

“A perícia da Polícia Federal identificou que aproximadamente 30 mil hectares do bioma Pantanal foram queimados por ação dos investigados. A catástrofe ganhou grande repercussão, tendo em vista que o ápice das queimadas ocorreu no final de semana do Arraial São João, tradicional festa junina de Corumbá, revelando imagens impactantes enquanto a margem do Rio Paraguai ardia em chamas”, afirmou a instituição.

De acordo com as investigações da PF, a área atingida pelas queimadas é alvo comum entre os criminosos ambientais. Depois disso, a área é utilizada para grilagem, com fraudes sendo feitas junto aos órgãos do governo. Também existem indícios de que essa área afetada é utilizada para o manejo de gado irregular originários da Bolívia.

Leia também: PF mira suspeito de incendiar área equivalente a 570 campos de futebol no DF

A polícia ressaltou que os responsáveis poderão responder por crimes de provocar incêndios em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente uma área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori

