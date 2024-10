Velório conjunto de vítimas da queda de helicóptero será em escola de BH

Tripulação do Arcanjo 04 foi fotografada horas antes do acidente. Da esquerda para direita: Bruno Sudário, Sargento Welerson, Rodrigo Trindade, Capitão Wilker, Sargento Gabriel e Tenente Victor - (crédito: CBMMG)

O velório das seis vítimas da queda do helicóptero Arcanjo 04, do Corpo dos Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Ouro Preto, Região Central do estado, vai acontecer na manhã deste domingo (13/10), às 10h, no Colégio Santa Marcelina, Bairro São Luiz, Região da Pampulha. As famílias dos quatro militares e dois civis entraram em acordo e a cerimônia será conjunta.







A informação foi confirmada pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, neste sábado (12/10). Os corpos foram resgatados do local do acidente e transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

">





As vítimas do acidente são o capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário.

Os militares atuaram no trabalho de resgate de corpos e sobreviventes do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019.

">