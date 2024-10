Morre o publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos

O publicitário Washington Olivetto, lembrado por campanhas marcantes como a do "garoto Bombril", morreu na tarde deste domingo (13/10), aos 73 anos. O comunicador, que estava internado há cinco meses com problemas pulmonares, morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Mesmo afastado das campanhas, Olivetto marcava presença nas redes sociais, onde fazia recomendações de livros, música e obras audiovisuais. Entre as campanhas marcantes do publicitário, a presença do ator Carlos Moreno como garoto propaganda da Bombril marca gerações desde os anos 1970.

Publicitário foi também um dos criadores do maior movimento político da história do futebol. A Democracia Corinthiana, encabeçada por estrelas do Corinthians como Sócrates, Wladimir, Casagrande, Biro-Biro, Zé Maria e Zenon, aconteceu entre 1982 e 1984, época de ditadura militar no Brasil. Nas redes sociais, o time lamentou a perda.

Nota de Pesar – Washington Olivetto



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando.



— Corinthians (@Corinthians) October 13, 2024

Washington Olivetto deixa três filhos: Homero, Antônia e Theo.

