Corpos de vítimas da queda de helicóptero dos Bombeiros são velados em BH

Emocionados, bombeiros se abraçam e choram no velório de colegas, vítimas do acidente com helicóptero em Ouro Preto - (crédito: Leandro Couri/EM/DA Press)

A emoção embargou as pessoas que prestaram suas homenagens aos seis socorristas que morreram no acidente com o helicóptero Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no fim da tarde desta sexta-feira (11/10), em Ouro Preto.

O velório ocorreu no Colégio Santa Marcelina, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (13/10). Morreram quatro militares e dois agentes do Samu que atendiam um desastre aéreo.

A mãe do tenente Victor Sterling do CBMMG passou mal e precisou ser amparada e levada por socorristas da corporação para atendimento médico.



ZEMA

O governador Romeu Zema (Novo) esteve no início da cerimônia, ficou por cerca de 10 minutos para homenagear os socorristas e foi embora sem falar com a imprensa, que não tem acesso ao local do velório, apenas a uma área externa no colégio.

LULA

Nilmário Miranda, assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, representou o presidente Lula no velório Leandro Couri/EM/DA Press

O assessor especial do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Nilmario Miranda, veio representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo.

“O presidente (Lula) e a ministra (Macaé Evaristo) me pediram para que transmitisse à família a mensagem de solidariedade neste momento. O reconhecimento por morrerem em serviço. Prestando o trabalho que sempre prestaram em socorros. Arriscando as suas vidas diariamente. Uma demonstração do mais profundo respeito para as famílias e as pessoas que lhes eram queridas”, afirma Miranda.

SEGURANÇA PÚBLICA

Secretário de estado de Segurança Pública, Rogério Greco, no velório dos corpos das vítimas do acidente com o helicóptero dos Bombeiros de MG Leandro Couri/EM/DA Press

O secretário de estado de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco também prestou sua solidariedade, relatando a comoção por todo país. “Para a gente é muito difícil entrar neste velório e ver essa cena. É realmente uma situação muito complicada. Uma tragédia. Temos recebido mensagens de solidariedade do país inteiro. Palavras de consolo sobre o que aconteceu. Acompanhamos o trabalho de avaliação do acidente. São todos profissionais de excelência. Não tem outra palavra a não ser uma tragédia. As investigações sobre o acidente estão só no começo. É uma área de risco, foi uma infeliz coincidência duas aeronaves caírem exatamente no mesmo local, na mesma cadeia de montanhas. O tempo estava ruim, com chuva. Vários problemas, mas isso será apurado devidamente. Independente da patente eles têm a mesma importância. Tanto soldado ou coronel tem o mesmo valor”, disse o secretário.



O capitão Wylker Tadeu Alves e os sargentos Wellerson e Gabriel serão sepultados no Cemitério do Bonfim. O tenente Victor Sterling e o enfermeiro Bruno Sudário serão enterrados no Cemitério Bosque da Esperança. O médico do Samu Marcos Rodrigo será sepultado no Cemitério Parque da Colina.

A previsão é de que os socorristas sejam levados para os respectivos locais de sepultamento em cortejo fúnebre em um caminhão do CBMMG às 14h30.