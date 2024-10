Cachorro morre após tocar em fio de energia rompido pelos temporais em SP

Um cachorro morreu após tocar acidentalmente em um fio de alta tensão que se rompeu com os temporais que atingiram São Paulo (SP). Bartho, de 10 anos, caminhava um pouco à frente dos tutores em passeio rotineiro na manhã de sábado (12/10) quando pisou em um fio energizado. Além do luto pela perda do amigo, o casal precisou esperar mais de 24 horas para que a energia fosse desligada e o corpo do animal retirado dali.

"O Bartho estava andando um pouco a nossa frente e, inesperadamente, ele pisou num cabo de alta tensão que estava rompido. Foi muito rápido. Avassalador", contou Rafael Kahane, tutor do animal, ao g1. O incidente ocorreu em Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista.

Cachorro Bartho com os tutores (foto: Arquivo pessoal)

Sem ter como tirar o cachorro dali, Rafael e a esposa, Marina Corrêa, acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros logo após o incidente, que ocorreu por volta de 7h15. A resposta dos agentes, no entanto, foi de que eles não poderiam chegar perto do corpo enquanto a Enel, concessionária de distribuição de energia de São Paulo, não desligasse a energia. "A gente quer se despedir do Bartho, que estava com a gente 5 anos. Nós o adotamos, e era um animal tranquilo e alegre. Queremos dar um fim digno a ele, já que teve uma história tão linda com a gente. Só queremos nos despedir”, declarou Rafael ao g1.

A Enel só desligou a energia por volta de 12h15 deste domingo (13/10), período em que o casal viveu momentos de angústia sem saber se conseguiria se despedir de Bartho. "Finalmente desligaram a energia por volta do meio-dia deste domingo. E a gente removeu o corpinho. Decidimos que vamos cremar e fazer uma cerimônia que honre a sua história conosco", contou.

Bartho passeava com os tutores quando pisou acidentalmente em fio de energia rompido (foto: Arquivo pessoal)

Em nota, a Enel lamentou a morte do cachorro e declarou que deve entrar em contato com os tutores para prestar assistência, mas não explicou a demora para o desligamento na rede.

Neste domingo, ao menos 760 mil endereços ainda estão sem energia elétrica no estado de São Paulo após temporal que atingiu a região na sexta-feira (11/10). Tempestades com ventos de 107 km/h provocaram sete mortes e apagão na capital e região metropolitana.