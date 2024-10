Estrela do comercial do 1º sutiã lamenta morte de Washington Olivetto

Com a notoriedade nacional proporcionada pelo comercial, Patricia iniciou a carreira como atriz, atuando na peça de teatro "O fantástico mundo do faz-de-conta" aos 13 anos - (crédito: Reprodução/Instagram @patilucchesi)

Patricia Lucchesi publicou uma foto em que aparece ao lado de Washington Olivetto na noite desse domingo (13/10). Aos 11 anos, Patricia ficou conhecida nacionalmente como a "menina do comercial do primeiro sutiã". O anúncio para TV é um dos mais premiados de Olivetto e foi ao ar em 1987.

Whasington Olivetto morreu na tarde de domingo (13/10), aos 73 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. O publicitário é lembrado por criar campanhas que marcaram o Brasil, como a do "garoto bombril", entre outras.

Nas redes sociais, Patricia lamentou a morte de Olivetto: "Um beijo amigo Washington Olivetto. A gente nunca esquece. Meus sentimentos a todos".

Com a notoriedade nacional proporcionada pelo comercial, Patricia iniciou a carreira como atriz, atuando na peça de teatro O fantástico mundo do faz-de-conta aos 13 anos. Também participou do filme O casamento dos trapalhões — ao lado de Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias — e em séries e novelas televisivas. Atualmente, mora em São Paulo e trabalha como psicóloga.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca

