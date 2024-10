Azeites brasileiros entram para guia de melhores do mundo

A edição de 2025 do guia Flos Olei, que elege os melhores azeites de oliva do mundo, conta com 11 produtos brasileiros. Seis são do Rio Grande do Sul, quatro de São Paulo e um de Minas Gerais.

Liderada pelos críticos italianos Marco Oreggia e Laura Marinelli, o guia é uma referência no mercado, com especialistas avaliando os azeites com base no aroma e sabor. Os azeites Fazenda do Azeite Sabiá, de São Paulo (97 pontos), Prosperato, do Rio Grande do Sul (97 pontos) e Estância das Oliveiras (90 pontos) entraram com notas consideradas altas.

Azeite Bem te Vi, Azeite Puro, Al-Zait & Co. e Olivas de Gramado são outras marcas do Rio Grande do Sul que ganharam pontuação maior que 80, entrando para a lista de melhores do mundo. De São Paulo, também estão os azeites Oliq Azeite Extravirgem, Vinícola Essenza e Orfeu. O azeite de Minas Gerais presente no guia é da marca Azeite Verolí.

Apenas a Itália, Espanha e Croácia entraram no guia com azeites classificados com nota 100. Para esse ano, especialistas avaliaram azeites de 500 fazendas de 56 países de cinco continentes. O guia costuma ser lista de consulta para importadores selecionarem os produtos em negociações comerciais.

*Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca