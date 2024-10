Oito pessoas perdem o olho após infecção em mutirão de catarata

Oito pessoas tiveram que retirar o globo ocular por complicações após um mutirão de cirurgia de catarata em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Além disso, das 20 pessoas que foram atendidas na ação, 15 tiveram sintomas de endoftalmite, que é uma infecção ocular causada pela bactéria Enterobacter cloacae.

Leia também: Sete pessoas ficam cegas após contaminação por fungo em mutirão de cirurgias

O mutirão ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro, mas a informação sobre os pacientes afetados foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Parelhas na terça-feira (15/10).

A pasta detalhou que dos 15 pacientes acometidos pela infecção, oito tiveram que retirar o globo ocular, quatro fizeram cirurgia de vitrectomia (remoção do vítreo, o gel transparente que preenche a parte posterior do olho) e três seguem sendo acompanhados pelos oftalmologistas. O município abriu inquérito civil público para apurar o caso.

A Prefeitura de Parelhas também afirmou que , "as cirurgias aconteceram dentro da legalidade" e que forneceu "todas as informações solicitadas à Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Norte para a devida apuração dos fatos".