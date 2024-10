Psicólogo é encontrado morto após ser assassinado por um paciente

Um psicólogo foi encontrado morto dentro do apartamento no último fim de semana em Guarapari, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Silvestre Falcão Santana atendia dependentes químicos e comunidades terapêuticas.

Um do pacientes dele, chamado Marcelo Souza Moreira, foi preso na segunda-feira (14/10) enquanto usava o carro da vítima. Ele foi encontrado por meio de câmeras de segurança que identificaram o veículo. Ele confessou o crime.

No momento da prisão, ele estava com a namorada e uma tia dela, além de uma adolescente de 14 anos e uma criança de 1 ano. Marcelo não esboçou nenhuma reação, segundo a Polícia Militar. As informações são do g1.

O suspeito informou aos policiais que o carro era de um tio. Também foram encontrados com ele uma bolsa com vários cartões da vítima, chaves, celular, pulseira, relógio e mais de R$ 1,4 mil em dinheiro.

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (ES) lamentou a morte de Silvestre. "O CRP-16 se solidariza com familiares e amigos do psicólogo. O Conselho repudia toda forma de violência e reitera que as investigações sejam empreendidas para adoção das medidas cabíveis. À família, aos amigos e colegas de profissão os nossos mais sinceros pêsames", diz um trecho da nota.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Espírito Santo para saber mais detalhes sobre o crime.