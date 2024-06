Multirão leva atendimento para pessoas em situação de rua

TJDFT esteve no PopRuaJud com oferta de serviços para pessoas em situação de rua - (crédito: TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) esteve nesta quinta-feira (20/6) na 1ª edição do PopRuaJud de 2024, no Pavilhão do Parque da Cidade, evento voltado a atender pessoas em situação de rua. O corregedor da Justiça do DF, Mário-Zam Belmiro Rosa, esteve presente representando a Corte.

O evento conta com a parceria de diversos órgãos e esta edição foi organizada pela Justiça Federal. Foram ofertados os seguintes serviços: certidões de nada consta e distribuição; andamento processual e redução a termo; orientações quanto à execução de pena em sistema aberto; atendimentos e orientações quanto à infância e juventude, pessoa idosa e violência doméstica; e conciliações cível, familiar e do consumidor.



O corregedor salienta que o TJDFT sempre foi muito elogiado pela organização do evento e deixou um legado para que outros órgãos tomem a frente da coordenação dos trabalhos. A juíza Luciana Yuki, titular da 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, e coordenadora dos trabalhos do TJDFT no PopRuaJud, ressaltou o sucesso do evento e a necessidade da realização de mais mutirões em outros locais do Distrito Federal.



Também acompanharam os trabalhos o juiz auxiliar da Corregedoria Caio Brucoli e o ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de diversos representantes dos Poderes Judiciário e Executivo.