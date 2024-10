PF prende cracker acusado de invasão aos sistemas da corporação

A Polícia Federal prendeu, nesta -feira (16/10), em Minas Gerais, um cracker, ou seja, um criminoso que atua pela internet, acusado de envolvimento com a invasão dos sistemas da corporação e de instituições internacionais. De acordo com as investigações, o homem estava comercializando pela rede os dados que foram subtraídos durante as ações.

O suspeito seria autor de duas publicações com a venda de dados da Polícia Federal, feitas em de 2020 e em de 2022. "Ele se vangloriava de ser o responsável por diversas invasões cibernéticas realizadas em alguns países, afirmando, em sites na internet, divulgado dados sensíveis de 80 mil membros da InfraGard, uma parceria entre o Federal Bureau Investigation - FBI e entidades privadas de infraestrutura crítica dos Estados Unidos da América", informou a PF.

A PF informou que o homem "é conhecido por ser um ator malicioso responsável pelo vazamento de grandes bases de dados de informações pessoais, incluindo as de empresas como Airbus e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos".

Se formalmente acusado, o investigado deve responder pelo crime de invasão de dispositivo informático, qualificado pela obtenção de informações, com causa de aumento de pena pela comercialização dos dados obtidos.