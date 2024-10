Polícia Federal registra dois flagrantes por crimes eleitorais em Brasília

A Polícia Federal revelou, na noite deste domingo (6/10), que, até as 18h15, lavrou dois termos circunstanciados em flagrante contra duas pessoas por crimes eleitorais.

Embora a capital federal não tenha eleições municipais, o painel de ocorrências da PF detalha que os casos se enquadram no artigo 312 do Código Eleitoral, que trata da violação ou tentativa de violação do sigilo do voto. A pena para esse crime é de até dois anos de detenção.

Em ambos os episódios, os envolvidos não precisaram ser conduzidos à Superintendência da PF em Brasília. A corporação não detalhou os dois casos.

RJ na frente

Segundo o painel da PF, o estado do Rio de Janeiro concentra o maior número de ilícitos eleitorais. O estado já registrou 23 delitos, o Maranhão e o Ceará, 13, o Pará, 12, e Minas Gerais, 11. Ao todo, foram contabilizados 168 crimes eleitorais, nos quais 34 foram inquéritos policiais instaurados, 70 termos circunstanciados e 64 situações em flagrante, totalizando 168 ocorrências. Os crimes mais comuns são propagandas irregulares e corrupção eleitoral.

Segundo o balanço divulgado pela PF, cinco pessoas foram presas. Duas em Roraima , por compra de votos, ambos vereadores; e duas em Santana, no Amapá, flagrados com R$ 600 mil em espécie, além de material de campanha de um candidato a vereador do município e uma lista com nomes de eleitores.