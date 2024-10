Mulher fica pendurada em prédio ao limpar janela de apartamento

Uma mulher viveu minutos de tensão durante uma faxina no Guarujá, no litoral de São Paulo. Ela, que não foi identificada, ficou pendurada do lado de fora de um prédio enquanto limpava uma janela de um apartamento. O caso ocorreu na terça-feira (15/10) e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram a mulher tentando se equilibrar, se segurando na beirada da janela, enquanto tentava apoiar os pés no andar inferior. Com medo, ela começou a gritar por socorro.

Ela conseguiu chamar atenção dos vizinhos, que registraram o momento e publicaram nas redes sociais. Momentos depois, pessoas aparecem no apartamento em que a mulher caiu e conseguem puxá-la para dentro em segurança. Não há relatos de que ela ficou ferida.

Toda a situação durou aproximadamente cinco minutos. Segundo relatos, o apartamento fica no 15º andar do prédio e precisou ser arrombado para que a mulher pudesse ser salva.

As imagens impressionaram os internautas. “Cinco minutos segurando? Eu não teria nem reflexo pra me segurar! Graças a Deus foi socorrida", comentou um perfil. "Por mim as janelas ficam puro pó pelo lado de fora, jamais eu me arriscaria e muito menos colocaria outra pessoa pra fazer", disse outro.