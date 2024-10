Pesquisadora travesti rebola em palestra de universidade: "Educando com o c*"

AG Aline Gouveia

A historiadora da arte Tertuliana Lustosa causou polêmica ao dançar durante uma palestra na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), na quinta-feira (17/10). A pesquisadora rebolou e cantou a música Educando com o c*, tema de pesquisa em que ela aborda sobre as "implicações do prazer e do corpo enquanto potências pedagógicas e artísticas".

Em nota, a UFMA afirmou que a universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. "Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade", pontua a instituição.

Além disso, a universidade informou que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, "após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente".

Veja o vídeo:

No Instagram, Tertuliana citou que "a universidade é lugar de múltiplas formas de conhecimento, inclusive do proibidão". A pesquisadora foi convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política para participar da mesa-redonda "Dissidências de gênero e sexualidades".

Tertualiana se apresenta como historiadora da arte, mestranda na Universidade Federal da Bahia, escritora, cantora e compositora. Além disso, ela é vocalista da banda A Travestis.

Veja a nota da Universidade Federal do Maranhão na íntegra:

Nesta quinta-feira, 17, a historiadora Tertuliana Lustosa, na condição de palestrante convidada pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política – GAEP, apresentou a sua pesquisa durante a Mesa-Redonda "Dissidências de gênero e sexualidades", em que reproduziu e performou uma de suas canções, considerada inapropriada para o momento e a construção do debate acadêmico-científico em que se encontrava.

Como sabido, a Universidade é um espaço plural e de diálogos, dedicado ao conhecimento, à diversidade de ideias e ao respeito mútuo. Por isso entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade.

Por ser um lugar de múltiplas formas de conhecimento, os cursos, de graduação e de pós-graduação, possuem autonomia para discutir os variados temas que permeiam a nossa sociedade e que se apresentam com base em diversas teorias científicas. Ressalta-se. contudo, que a UFMA não compactua com quaisquer tipos de ações que possam desrespeitar os valores e princípios basilares da instituição.

Nesse sentido, a UFMA informa que está averiguando o ocorrido e tomará as providências cabíveis, após o comprometimento de ouvir todas as vozes, reafirmando seu compromisso com um ambiente acadêmico inclusivo, respeitoso e transparente.

Reafirma-se, por fim, que todos os esforços da Universidade buscam a melhoria de uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com a pluralidade de vozes e saberes em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade.