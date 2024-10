Jovem é preso após drogar macaco sagui e publicar vídeo do crime; veja

Um jovem de 18 anos foi preso após filmar um macaco sagui consumindo drogas e álcool. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (17/10), na cidade de Damião, na Paraíba, após o vídeo ser publicado nas redes sociais.

Leia também: Mulher fica pendurada em prédio ao limpar janela de apartamento

Veja o vídeo abaixo:

Nas imagens, o animal é visto consumindo bebidas alcoólicas e maconha. O jovem chegou a ironizar a situação, ameaçando a polícia e a vida do sagui. "Você (macaco) vai morrer esse ano ainda. Você falando que é proibido, a lei não deixa macaco fumar. O macaco é meu! Eu não sigo lei de ninguém não. Se vier buscar ele aqui em casa, eu jogo ele no mato. Nem meu, nem do Ibama. Se eu quisesse matar ele, comer assado, eu matava", disse ele.

Ao G1, o delegado da Polícia Civil de Paraíba, Décio de Souza, explicou que ficou sabendo do vídeo na última quarta-feira (16). Em seguida, ele localizou o suspeito nas redes sociais e encontrou o animal preso dentro de um quarto e o homem consumindo álcool.

O sagui foi resgatado pela Polícia Ambiental e pelo Corpo de Bombeiros e levado para um centro de recuperação e tratamento. O jovem foi autuado por crime ambiental e aguarda a realização da audiência de custódia. O crime é inafiançável.