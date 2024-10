Albanês condenado por estupro de vulnerável é preso pela PF na Paraíba

A representante brasileira da INTERPOL no Brasil é a Polícia Federal - (crédito: APCF/Divulgação)

A Polícia Federal da Paraíba prendeu nesta terça-feira (8/10) um homem de 65 anos, natural da Albânia, condenado por estupro de vulnerável. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



A ordem de prisão albanesa foi emitida em abril de 2023, mas o crime havia sido cometido em 2020. Como ele não foi encontrado foi realizada a Difusão Vermelha — solicitação às polícias internacionais para achar e prender provisoriamente uma pessoa — em julho de 2023.

A representante brasileira da Interpol no Brasil é a Polícia Federal. A corporação realizou a investigação necessária, identificando que o suspeito estava em sua residência, no bairro de Manaíra, em João Pessoa, na Paraíba. A partir disso, a ministra Cármen Lúcia, do STF, emitiu o mandado de prisão.

O suspeito foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal, onde será feita a comunicação à Suprema Corte sobre o cumprimento da ordem. A PF não revelou o nome do homem.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro