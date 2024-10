Corpo de mãe que decapitou filho é desenterrado e queimado

O corpo de Maria Rosália Gonçalves Mendes foi desenterrado e queimado no sábado (19/10), em Itambé, em Pernambuco. A mulher de 26 anos era acusada de decapitar o filho de seis anos e morreu na quinta-feira (17/10).

A Polícia Científica de Pernambuco realizou perícia no corpo da mulher. O laudo tem um prazo de 10 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado por igual período. O documento será encaminhado para a Delegacia de Itambé, responsável pelas investigações.



Relembre o crime

Em 20 de setembro, a polícia encontrou a mulher com a cabeça do filho no colo. Ela tentou se matar e resistiu à prisão. Os policiais atiraram contra a mulher que foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Um gato também foi encontrado agonizando em um dos cômodos da casa.

O perito Arthur Isidoro, da Polícia Civil, afirmou à imprensa local que o corpo do menino tinha duas perfurações no coração. Também foram encontrados vídeos de rituais e práticas de degolamento no celular da mulher.

Maria Rosália estava internada desde o dia do crime na UTI do hospital e ficou quase um mês em coma. A causa da morte ainda não foi determinada.

Veja a nota da polícia na íntegra:

