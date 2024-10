Brasil sedia primeira edição sul-americana de evento sobre desafios globais

Durante o próximo fim de semana (25 a 27/10), ocorrerá, no Espírito Santo, o evento Horasis Global Meeting, em que mais de 400 líderes internacionais debatem temáticas de desenvolvimento sustentável. É a primeira vez que o encontro toma lugar na América do Sul, onde terá como sede o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na cidade de Vitória.



Com o tema Construindo pontes para o futuro, a primeira edição sul-americana do Horasis Global Meeting conta com mais de 70 painéis relacionados a temas como sustentabilidade, inovação, tecnologia, macroeconomia e geopolítica. Segundo nota do evento, o encontro é um local de convergência e de enfrentamento de desafios enfrentados pelas sociedades atuais, incluindo mudança climática, desigualdade e paz.

Entre os nomes internacionais que vão participar do evento se encontram empreendedores, ministros e representantes de organizações civis. A ex-presidente do Equador, Rosalia Arteaga, o ex-primeiro-ministro da Tunísia, Hichen Mechichi, e a princesa iraquiana Nisreen El-Hashemite, diretora executiva da organização de desenvolvimento sustentável Royal Academy of Science International Trust, são personalidades já confirmadas no encontro.

Com apoio do Governo do Espírito Santo, da ONG 'Espírito Santo em Ação' e da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o evento selecionou o estado como sede por ele ser "um centro emergente de diálogo global" e estar "de olho no futuro com novas empresas que enfatizam os objetivos ESG (ambientais, sociais e de governança)", de acordo com a nota. "O evento principal do Horasis enfatizará o papel central do Espírito Santo na construção de pontes entre o Norte e o Sul, bem como entre as nações do Oriente e do Ocidente."

Referência na temática de soluções para desafios globais, o Horasis Global Meeting reuniu, em edições anteriores, governos, organizações e empresas em países como Portugal, Inglaterra e Turquia.



Serviço



Horasis Global Meeting

Cidade da Inovação – Ifes (Av. Anísio Fernandes Coelho, 1260 - Jardim da Penha, Vitória – ES).

Sexta-feira (25/10), sábado (26/10) e domingo (27/10).