Brasil é o país da América do Sul com mais focos de incêndio

De acordo com o Inpe, nas últimas 48 horas, a Amazônia registrou 3.262 focos de fogo, o que corresponde a 38,3% do total do país - (crédito: Corpo de Bombeiros do Mato Grosso/Divulgação)

Nas últimas 48 horas, a América do Sul registrou 12,2 mil focos de fogo, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O Brasil representa 69,3% desse total, com 8.520 registros. O aumento de queimadas em território brasileiro se deu no Cerrado, que se tornou o bioma com mais focos de domingo até esta terça-feira (10/9), tendo tido 4.267 registros. Esse número corresponde a 50,1% do total registrado no país durante o período analisado.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou hoje que houvesse convocação imediata de bombeiros da Força Nacional, vindos de estados que não estão sendo diretamente atingidos pelos incêndios. O contingente será definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Público. Dino ainda falou que o Brasil vive uma “pandemia de incêndios florestais” e julgou ser necessária uma mobilização como a feita contra o vírus da covid-19.

Amazônia Legal

Também nesta terça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa esta tarde, em Manaus, no Amazonas, de cerimônia de anúncio de medidas de combate à seca. O anúncio aborda editais para quatro obras de dragagens de manutenção (processo de escavação e remoção de material do fundo de um oceano, rio, lago ou outros grandes corpos d'água) nos rios Amazonas e Solimões. As obras terão um investimento de R$ 500 milhões ao longo de 5 anos.

Dos 62 municípios no estado do Amazonas, 61 estão em situação de emergência reconhecida pelo governo federal, em decorrência da estiagem. A medida de reconhecimento facilita a liberação de recursos à região, que está enfrentando a pior seca dos últimos 45 anos, e de apoio às regiões afetadas. De acordo com o Inpe, a Amazônia registrou, nos últimos dois dias, 3.262 focos de fogo, correspondente a 38,3% do total do país.

Região central do país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de alerta vermelho (grande perigo) para ondas de calor na região central do país, iniciado às 9h15 de hoje. As regiões em alerta são o sul de Minas Gerais, São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, Rondônia e sul do Amazonas. O aviso ainda indica temperaturas 5ºC acima da média por cinco dias consecutivos.

Além do aviso de onda de calor, praticamente toda a região central do país está sob alerta laranja (perigo) para baixa umidade relativa do ar, em aviso publicado pelo Inmet ao meio-dia desta terça-feira, que varia de 20% a 12%. O instituto reforça que a baixa umidade influencia os riscos de incêndios e à saúde.

São Paulo

Após ter chegado ao nível de cidade mais poluída do mundo ontem (9), São Paulo caiu à 5ª posição hoje, segundo dados da IQAir. Até o momento de publicação desta reportagem, a cidade marcava 132 pontos do índice de poluição, estando na classificação laranja (não-saudável para grupos sensíveis).

O estado de São Paulo chegou, nesta terça, à marca de 10 cidades com focos de incêndio e é um dos estados quase completamente englobados pelos alertas vermelho e laranja do Inmet. Para os próximos dias, a unidade federativa segue com alerta vermelho para onda de calor e laranja para umidade relativa do ar.

Para entender melhor sobre focos de calor, queimadas e incêndios florestais, confira a diferença entre eles, segundo a Secretaria de Estado e Segurança Pública do Mato Grosso (SESP-MT):

Foco de calor: dado capturado pelos satélites de monitoramento que estão a uma altitude de 700 a 900 km sobre o planeta. Os sensores do satélite registram temperaturas acima de 47°C. Ao longo dos anos, o Inpe tem avançado na auditoria das detecções de focos de calor com intuito de evitar falsas detecções, desta forma, dificilmente um foco de calor detectado não seja incêndio ou queimada;

Queimada: faz parte das técnicas tradicionais da agricultura familiar, em quase todo o Brasil. O objetivo é limpar uma área para o plantio de culturas temporárias;

Incêndio florestal: é o fogo que devora, segundo o dicionário, o fogo que avança fora de controle. O Corpo de Bombeiros Militar classifica como incêndio florestal (ou simplesmente IF) o incêndio em vegetação em área rural, mesmo se for em área antropizada (agrícola) ou de vegetação nativa.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

