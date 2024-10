Atletas de remo que morreram em acidente são velados em Pelotas

As equipes de resgate tiveram trabalho para retirar os corpos das vítimas do acidente: carreta tombou sobre a van que transportava o time de remadores - (crédito: Corpo de Bombeiros/Paraná)

As nove pessoas que morreram em um acidente com uma equipe de remo foram veladas, nesta terça-feira (22/10), em Pelotas (RS). O velório coletivo, que ocorreu no Centro Português 1° Dezembro, onde o time treinava, contou com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do único atleta sobrevivente da tragédia.

A van do projeto de remo Remando pelo Futuro retornava de uma competição em São Paulo quando colidiu com uma carreta que perdeu os freios ao passar por Guaratuba, no litoral do Paraná, na madrugada do último domingo (20/10). O impacto resultou na morte de nove pessoas: sete jovens atletas, com idades entre 15 e 20 anos, o coordenador do projeto e o motorista do veículo. O motorista da carreta foi resgatado com vida e não corre risco de morte.

Em entrevista à RBS TV, João Pedro Milgarejo, de 17 anos, o único sobrevivente do acidente, contou que estava dormindo no momento da colisão. "Quando acordei, nem sabia o que estava acontecendo. Depois vi que tudo estava desmoronando. [...] Quando saí da van, já sabia que seria só eu, não tinha como mais ninguém sobreviver", relatou o jovem no velório.

João só recobrou a consciência no hospital de Joinville (SC), para onde foi levado com ferimentos leves. Ele sofreu escoriações no rosto e uma torção no pé, que ficou preso ao banco quando a van tombou. Recebeu alta na segunda-feira (21) e voltou ao Rio Grande do Sul acompanhado da mãe e do padrasto, em um voo disponibilizado pelo governo estadual.

O jovem disse que pretende continuar a carreira no remo após se recuperar em homenagem aos colegas. "Eles sempre estavam comigo em qualquer momento, não vai ser agora que eu vou deixar eles (...) Pretendo continuar remando por eles e pela família deles. Pretendo muito ir pras Olimpíadas ainda, eu não vou desistir tão fácil", afirmou.

O governador Eduardo Leite esteve no velório coletivo e cumprimentou a família das vítimas antes de falar com a imprensa. Leite atuou na prefeitura de Pelotas durante o início do projeto “Remando Pelo Futuro”, que contemplava jovens da rede de ensino municipal. Segundo o governador, o momento era “muito dolorido” e aproveitou para homenagear Oguener Tissot, o coordenador do projeto que também faleceu no acidente.

"É uma dor muito grande para todos nós. O Oguener queria incluir crianças e jovens da rede pública em um projeto de remo, e imediatamente encaminhamos uma parceria da Prefeitura, que ao longo destes anos formou pessoas e certamente irá continuar (...) Neste momento, estamos chorando com a comunidade pelotense. Sofremos todos juntos e lembramos que fica um legado muito importante de um projeto, e que ele possa permanecer e tocar a vida ainda de muitas pessoas", disse Leite.

Investigação



Segundo a Polícia Civil, o motorista do caminhão que teria provocado o acidente deve ser indicado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista de 30 anos chegou a ser internado no Hospital de São José, em Joinville, mas recebeu alta na manhã de segunda-feira.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori