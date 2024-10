Trio elétrico capota e deixa três pessoas mortas em Pernambuco

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas após um trio elétrico capotar no município de Machados, em Pernambuco. O acidente aconteceu em um trecho da rodovia PE-089, conhecido como Curva da Pedra.

Em nota, o prefeito de Machados, Juarez da Banana, lamentou o ocorrido. "É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus, e o falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários de uma equipe de seis médicos, quatro enfermeiros e técnicos preparados para realizar os procedimentos necessários até a remoção para outros hospitais. Agradeço também o apoio dos municípios vizinhos", disse.

De acordo com a apuração da TV Globo, uma das vítimas fatais chegou a ser socorrida, mas foi declarada sem vida ao hospital. Ela e uma amiga pegaram carona com o trio elétrico rumo à cidade de Bom Jardim quando o acidente aconteceu. As outras duas pessoas morreram no local. Uma delas era o motorista.

Nas imagens divulgadas no perfil do prefeito, é possível ver o veículo no meio da vegetação do local. A cabine do trio elétrico ficou com as ferragens retorcidas.

Segundo a nota da equipe médica, quatro dos seis pacientes deram entrada no hospital em estado grave. Desses, dois ainda estão com traumas graves, mas seguem sendo acompanhados pela equipe médica.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Saile Somar (@prefeiturademachados)