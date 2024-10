Um dia após queda de caça F-5, FAB faz evento em comemoração ao Dia do Aviador

Um dia após a queda de um caça F-5 da Força Aérea Brasileira em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, a FAB realizou, nesta quarta-feira (23/10), um evento em comemoração ao Dia da Força Aérea Brasileira e ao Dia do Aviador, com a imposição da “Ordem do Mérito Aeronáutico”. A solenidade também homenageou os 80 anos do desembarque do Primeiro Grupo de Aviação de Caça na Segunda Guerra Mundial.

Estavam presentes os ministros José Múcio (Defesa), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde).

Durante a cerimônia, houve a encenação de trechos da Ópera do Danilo. A obra foi criada pelos próprios pilotos para enaltecer os feitos do herói Danilo Marques Moura, em 1945.

Além disso, foi realizado um táxi da icônica aeronave P-47 Thunderbolt, acompanhada do A-29 Super Tucano. A representação é alusiva à 199º missão do Primeiro Grupo de Aviação de Caça nos céus da Itália, ocorrida em 04 de fevereiro de 1945.

Queda de avião

O evento acontece após a queda de um avião da FAB. Um caça F-5 enfrentou problemas mecânicos durante um voo de treinamento e caiu, na terça-feira (22), em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. O piloto conseguiu ejetar-se e foi resgatado sem ferimentos. Pessoas que estavam perto do local da queda registraram o momento em que o avião colidiu contra o solo, causando uma grande explosão seguida de muita fumaça.

O F-5 apresentou problemas no motor pouco tempo após a decolagem, segundo relatos, com vídeos mostrando chamas saindo da turbina. O Corpo de Bombeiros informou que a explosão do avião provocou um incêndio na mata onde a aeronave caiu, na comunidade de Pium, e que duas equipes foram acionadas para o combate às chamas.

Em nota, a FAB informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o caso para identificar possíveis fatores que possam evitar que acidentes semelhantes voltem a acontecer. (Colaborou Iago Mac Cord)

