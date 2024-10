Torcedores do Peñarol causam confusão generalizada no Rio de Janeiro

Torcedores do clube uruguaio Peñarol se envolveram em uma confusão generalizada nesta quarta-feira (23/10) na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles atearam fogo em motos, um ônibus e confrontaram banhistas e policiais militares.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a confusão começou por volta do meio-dia, depois que um celular foi furtado de uma padaria. A corporação afirmou que após revista, o aparelho foi encontrado com um dos integrantes do grupo. O caso foi levado à 16ª Delegacia Policial.

Os torcedores uruguaios chegaram ao Rio de Janeiro para assistir o jogo do Peñarol contra o Botafogo, pela Libertadores, na noite desta quarta.



O governador Claudio Castro informou que 200 pessoas foram levadas para a Cidade da Polícia. "Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste", disse.

Atuaram no conflito o 31° Batalhão da Polícia Militar, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio.

"Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir", ressaltou Castro.