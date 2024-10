Hytalo Santos bate em bandido e apanha do tráfico em comunidade do Rio - (crédito: Reprodução Instagram)

O Hytalo Santos viveu momentos perturbadores enquanto curtia uma baile funk na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com informações do influenciador Renato Ronner, Hytalo apanhou dos criminosos dentro da comunidade no Complexo da Penha, no último final de semana.

"Hytalo Santos foi a um baile funk no Rio de Janeiro com sua turma e criou uma confusão com os bandidos do baile. Hytalo estava se achando o dono do local, com vários deboches, e acabou levando uma grande surra, teve os seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de morte."



"Hytalo e sua turma saíram correndo sem rumo e até o momento não houve qualquer pronunciamento dele ou situação de seu paradeiro. Isso serve para gente aprender que devemos respeitar os locais em que não somos donos, Hytalo não deveria ter colocado banca em um local em que ele não domina. Rio de Janeiro não perdoa!”, disse ele em seu Instagram.

Entretanto, na manhã desta segunda-feira (21), o jovem de 25 anos se pronunciou e negou as notícias que estão sendo veiculadas. "Oi, meus carregados. Está tudo bem comigo, eu estou zen! Amo a Penha, amo o baile! Eu sou pé no chão."

"Não estou igual todo mundo está achando, não estou em hospital, não estou em UTI, não estou careca nem fui sequestrado... Muita fake news! E, em se tratando de mim, quem me acompanha já sabe, que nada vem leve... Já já apareço, e no baile! Fiquem bem, estou me arrumando pra aparecer bela pra vocês!", escreveu Hytalo