Policial invade enterro de jovem, agride pessoas e é afastado pela corporação

A Polícia Militar afastou um dos policiais que agrediu pessoas em um velório em Bauru, no interior de São Paulo, na sexta-feira (18/10). A cerimônia estava sendo realizada para o enterro de dois jovens que morreram em confronto com a PM.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a mãe de um dos jovens sendo jogada no chão. A Ouvidoria da Polícia Militar lamentou o comportamento dos policiais militares e determinou a abertura de um procedimento para solicitar à Corregedoria da PM uma apuração rigorosa sobre o caso.

Veja o vídeo:

REPUGNANTE! Essa é a PM do governador Tarcísio, do coronel Mello, vice de Ricardo Nunes, invadindo e agredindo covardemente uma família no VELÓRIO de jovens mortos em ação policial. Infelizmente, não é mentira. Essa infâmia aconteceu na cidade de Bauru. Até quando? pic.twitter.com/6evHVtq2pu — Orlando Silva (@orlandosilva) October 21, 2024

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo também informou que foi aberto um Inquérito Policial Militar para apurar e individualizar a conduta dos policiais envolvidos na ação.

Veja a nota na íntegra:

A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar e individualizar a conduta dos policiais envolvidos na ação. Um dos agentes já foi afastado das atividades operacionais e as investigações seguem em andamento.



A PM não compactua com excessos e a conduta dos policiais não condiz com as práticas da instituição. Todo e qualquer desvio é rigorosamente investigado, com acompanhamento da Corregedoria, e os policiais punidos com rigor.