Correio conquista a maior das honrarias em prêmio sobre saúde mental

O Correio Braziliense ganhou a categoria Hors Concours do 10º Prêmio ABP de Jornalismo. Os repórteres Arthur de Souza, Eduardo Fernandes e Letícia Mouhamad participaram do prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria, fazendo com que o Correio ficasse com a maior honraria entre os premiados. O troféu será entregue na cerimônia de abertura do XLI Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em 23 de outubro, em Brasília.

Cada jornalista enviou duas reportagens para o concurso e todas receberam nota máxima. Este ano, o prêmio bateu o recorde de inscrições, com mais de 400 trabalhos jornalísticos inscritos. De acordo com a Associação, o principal objetivo da premiação é enaltecer as matérias que ajudam a desmistificar a psiquiatria e diminuir o estigma dos transtornos mentais.

Confira as matérias inscritas:

Arthur de Souza

— Saúde mental é problema para a PCDF

— Quando as forças de segurança adoecem

Eduardo Fernandes

— Desafios contra o alcoolismo

— Apostando e perdendo o futuro

Letícia Mouhamad

— Mente aberta para ser cuidada

— Depressão e transtornos de ansiedade barram no preconceito; veja cuidados