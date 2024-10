Trabalhador é assassinado em hotel após suspeito desconfiar de traição

Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito de assassinato em Miracatu, localizada no Estado de São Paulo - (crédito: Divulgação/PCPR)

No sábado (26/10), câmeras de segurança registraram o momento em que Márcio Pontes Ribeiro, 39 anos, foi esfaqueado na frente do hotel em que trabalhava, no centro de Curitiba (PR). O funcionário estava no intervalo, fumando, quando recebeu o primeiro golpe e tentou fugir para dentro do hotel, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também: Mulher mata companheiro com facada no peito durante discussão na frente da mãe

No dia seguinte (27/10), com apoio da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu o suspeito de assassinato em Miracatu, localizada no Estado de São Paulo.

Leia também: Integrante da Máfia Azul é preso enquanto fazia escolta de ônibus atacado

De acordo com a delegada da PCPR, Magda Hofstaetter, o motivo do crime seria que o suspeito desconfiava de que a esposa estaria mantendo um relacionamento com Márcio.

"Após o crime, o indivíduo empreendeu fuga para São Paulo e, desde então, as equipes, em diligências ininterruptas, empreenderam esforços para localizá-lo. Ele foi abordado na cidade de Miracatu, onde foi preso pelo homicídio", declarou a delegada.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca

Saiba Mais Brasil Após semana de caos, Rio tem reforço na segurança no segundo turno

Após semana de caos, Rio tem reforço na segurança no segundo turno Brasil Pastores são presos em flagrante por crimes eleitorais

Pastores são presos em flagrante por crimes eleitorais Brasil Morre a professora Iraci Borges, aos 100 anos, em Trindade

Morre a professora Iraci Borges, aos 100 anos, em Trindade Brasil Integrante da Máfia Azul é preso enquanto fazia escolta de ônibus atacado

Integrante da Máfia Azul é preso enquanto fazia escolta de ônibus atacado Brasil Mulher morre após paraquedas falhar durante salto em São Paulo

Mulher morre após paraquedas falhar durante salto em São Paulo Brasil Mulher mata companheiro com facada no peito durante discussão na frente da mãe