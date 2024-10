Mulher mata companheiro com facada no peito durante discussão na frente da mãe

Um homem de 25 anos foi morto com um golpe de faca no peito em Buriti do Tocantins, no sábado (26/10). Segundo a Polícia Militar, a suspeita do crime é a companheira da vítima. Ela tem 27 anos e está foragida.

Segundo os militares, uma briga teria ocorrido na casa da mãe da suspeita. O casal chegou ao local já discutindo, por volta das 15h, de sábado. No meio da discussão, a suspeita desferiu o golpe de faca do lado esquerdo do peito do companheiro.



O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram ao hospital e o corpo da vítima foi levado para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde passou pelos exames necroscópicos.