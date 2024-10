Socorrista atende ocorrência e descobre que irmão e cunhada estavam entre vítimas

O Corpo de Bombeiros do Paraná foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na noite de domingo (27/10). Ao chegar ao local, um dos socorristas descobriu que dentro de um dos veículos envolvidos estavam o irmão e a cunhada dele, que morreram com a batida. As informações são do G1.

Testemunhas relataram que o carro do casal foi atingido por uma caminhonete. O acidente aconteceu por volta das 19h, entre a PR-182 e a PR-281, em Ampére (PR). Os dois veículos passaram por cima de canteiros após se chocarem, batendo em outro carro e parando apenas após caírem em um barranco — cerca de 50 metros depois de onde aconteceu a batida.

O casal foi identificado como Paulino Gonçalves de Oliveira, 58 anos, e Janete Maria dos Santos, 51 anos. Paulino era vigia de uma creche em Ampére, enquanto Janete trabalhava como cozinheira de uma escola estadual. Segundo os bombeiros, o socorrista, parente das vítimas, foi reconfortado por colegas.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

