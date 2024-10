Canal do Correio no WhatsApp: receba as principais notícias no celular

O canal também conta com enquetes, links e atualizações de eventos e programa ao vivo do Correio - (crédito: Antonbe/Pixabay)

Você conhece o canal de WhatsApp do Correio? Os mais de meio milhão de seguidores do canal recebem, diariamente, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no celular. As atualizações ocorrem todos os dias, em média, a cada meia hora.

Informações urgentes podem ser enviadas a qualquer momento, para que você não fique de fora dos assuntos mais comentados do dia. O canal também conta com enquetes, links e atualizações de eventos e programa ao vivo do Correio.

Tem dúvida de como faz para se inscrever? Confira os passos:

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes