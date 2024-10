Menina de 6 anos morre baleada e adolescente fica ferido na Paraíba

Vizinhos tentaram socorrer as vítimas e acionaram o Samu, que, ao chegar no local, constatou que Aylla estava morta - (crédito: Reprodução/Instagram @educacaopatos)

Aylla Félix dos Santos, 6 anos, morreu na noite dessa terça-feira (29/10) após ser vítima de ataque a tiros. A criança estava acompanhada de um adolescente de 17 anos, que foi atingido pelos disparos e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O crime aconteceu por volta das 21h30, em Patos, município localizado na Paraíba.

Leia também: Mãe pede ajuda e diz que homem procurado pela Interpol sequestrou o filho

Aylla brincava em uma esquina, acompanhada do adolescente, quando ao menos duas pessoas, que estavam dentro de um carro branco que passava no local, realizaram disparos contra os dois menores de idade. De acordo com o Bom dia, Paraíba, a Polícia Civil investiga o caso e suspeita de que o alvo era o adolescente.

Vizinhos tentaram socorrer as vítimas e acionaram o Samu, que, ao chegar ao local, constatou que Aylla estava morta. O adolescente foi encaminhado para o Hospital Regional de Patos. Os suspeitos ainda não foram identificados e a Polícia Civil pede ajuda da população com informações que possam ajudar na investigação.

Segundo o jornal local Patos Online, a assessoria de comunicação do hospital divulgou que o tiro atingiu o adolescente nas costas, próximo às nádegas, e atravessou o tórax, saindo do corpo sem que ficasse alojado. O quadro é grave, mas ele está estável e orientado, após ter passado por uma cirurgia de emergência por conta do grande volume de sangue perdido.



A Secretaria Municipal de Educação de Patos publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

Aylla Félix dos Santos, 6 anos, morreu em decorrência de um ataque a tiros em Patos, na Paraíba (foto: Reprodução/Instagram @educacaopatos)

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil de Paraíba, mas, até a mais recente atualização dessa publicação não obteve retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada com as novas informações.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

Saiba Mais Brasil Caso Marielle: Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são julgados nesta quarta

Caso Marielle: Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são julgados nesta quarta Brasil Incêndio de grandes proporções atinge shopping no Brás em SP

Incêndio de grandes proporções atinge shopping no Brás em SP Brasil "Queria acreditar que Marielle estava desmaiada", diz sobrevivente em julgamento

"Queria acreditar que Marielle estava desmaiada", diz sobrevivente em julgamento Brasil Caso Marielle: sobrevivente detalha mudanças e impacto do crime na família

Caso Marielle: sobrevivente detalha mudanças e impacto do crime na família Brasil "Ela não se sentia ameaçada", diz assessora sobre Marielle

"Ela não se sentia ameaçada", diz assessora sobre Marielle Brasil Grupo acusado de movimentar R$ 1,6 bi em apostas on-line é alvo da PF