PF indicia "Colômbia" pelas mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira

A Polícia Federal indiciou Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", como mandante das mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. As mortes ocorreram em 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. O relatório final da investigação foi enviado ao Poder Judiciário.



De acordo com a PF, Rubén é suspeito de tráfico de drogas e de pesca ilegal.

"A Polícia Federal, ao longo de dois anos de investigação, promoveu o indiciamento de nove investigados, tendo sido devidamente identificado no relatório final o mandante do duplo-homicídio, o qual forneceu cartuchos para a execução do crime, patrocinou financeiramente as atividades da organização criminosa e interveio para coordenar a ocultação dos cadáveres das vítimas", destacou a corporação.

Outras oito pessoas também foram indiciadas por participação nas mortes. "Os demais indiciados tiveram papéis na execução dos homicídios e na ocultação dos cadáveres das vítimas", completou a PF.

Também de acordo com a corporação, "a investigação confirmou que os assassinatos foram em decorrência das atividades fiscalizatórias promovidas por Bruno Pereira na região".

Os investigadores disseram que o inquérito revelou, ainda, a atuação da criminalidade organizada na região de Atalaia do Norte (AM), ligada à pesca e à caça predatórias. A ação do grupo criminoso gerou impactos socioambientais, causou ameaças aos servidores de proteção ambiental e às populações indígenas. O coordenador do grupo criminoso foi identificado no relatório final da Polícia Federal e se encontra preso.

Os policiais afirmam que a investigação continua aberta para identificar ameaças que foram realizadas contra integrantes de povos indígenas da região.

