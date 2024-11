Ainda dá tempo? 5 dicas para revisar o conteúdo do Enem

A data do Enem está se aproximando. Segundo o Ministério da Educação (MEC),foram feitas mais de 5 milhões de inscrições para o exame, superando as edições anteriores. Com poucos dias restantes para a prova, é comum que os estudantes tenham dúvidas sobre o que fazer e como organizar a rotina.

Para o professor Paulo Jubilut, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais e é o fundador da plataforma online de estudos Aprova Total, é importante ter uma rotina equilibrada.“O que inclui descanso, alimentação saudável, sono adequado, momentos de lazer, distração e revisão. É fundamental para conseguir lidar com toda a pressão desse período e para ter um melhor desempenho nas provas”, aponta.

Realizar uma boa revisão do conteúdo é fundamental para consolidar o conhecimento adquirido e fixá-lo na memória de longo-prazo. Ao revisitar um assunto, o aluno relembra e reorganiza as informações aprendidas anteriormente, facilitando a aplicação durante a prova. Para Jubilut, muitos estudantes focam apenas em assistir às aulas e esquecem da importância de revisões regulares, que não se limitam a recordar, mas envolvem a dinâmica da memória.

“Durante todo o dia, a mente humana está processando informações. Algumas, bem poucas, ficam retidas em curto, médio ou longo prazo, enquanto a maioria simplesmente é esquecida ao longo dos dias. Para garantir a fixação, é importante mostrar que elas são importantes por meio da repetição”, explica o professor.

Para os alunos que estão em contagem regressiva para o Enem, o professor sugere cinco caminhos para realizar uma revisão assertiva. Confira!

1. Montar um cronograma

Organizar as matérias e criar checklist é fundamental para distribuir todas as pendências. Jubilut recomenda alternar as disciplinas, ou seja, estudar um pouco de cada assunto durante o dia. “Seja dinâmico, misturando leituras de materiais didáticos, resoluções de exercícios, treino de redação e videoaulas”. Tarefas como criar um planner diário, adequar os estudos com refeição e descanso, priorizar disciplinas com mais dificuldade e manter o foco no momento dos estudos são caminhos para manter o estudante motivado.

2. Gerenciar o tempo de estudo

Nessa etapa, cada minuto conta. Tanto os estudos, quanto os intervalos devem fazer parte da rotina. O organismo humano é regulado por ciclos circadianos e eles podem impactar nos estudos. Por exemplo, até 8 horas depois de acordar, o cérebro está em alerta máximo, e esse é o melhor momento do dia para estudar matérias mais difíceis. Já entre 9 e 16 horas depois, há um aumento de serotonina e é um bom momento para exercer a criatividade.

Além desse aproveitamento do dia, ainda existem métodos de gerenciamento de tempo, como a técnica Pomodoro. Ela consiste em blocos de estudo intensos de 25 minutos, seguidos por 5 minutos de descanso, o que ajuda a manter a concentração e evitar o desgaste.

3. Evitar Distrações

Ter um cronograma eficaz não é o suficiente se o estudante não se comprometer a manter o foco e não se distrair com aquela notificação das redes sociais ou barulhos. Segundo o relatório do Pisa 2022, alunos que passam entre cinco e sete horas diárias em smartphones têm desempenho inferior em provas. Em contrapartida, aqueles que utilizam dispositivos digitais por até uma hora conseguem, em média, 49 pontos a mais em matemática.Para otimizar o estudo, Jubilut recomenda deixar as redes sociais de lado e criar um ambiente de estudos agradável e livre de distrações, ajudando o cérebro a associar aquele espaço ao foco.

4. Estudar com amigos

Estar com outras pessoas e a troca de experiências é sempre um diferencial quando se estuda em grupo. Conversar com amigos pode facilitar a compreensão sobre um tema ou a memorização. Além disso, ensinar é uma excelente forma de consolidar o conhecimento, pois transmitir e ensinar um assunto exige a ampla compreensão de um determinado tema, por meio da lógica, do trabalho de pesquisa, do uso de exemplos e exercícios.

Para garantir a eficácia do estudo em grupo, é essencial que as atividades sejam claras e bem definidas previamente. "Cada estudante deve montar um cronograma com as matérias nas quais tem mais afinidade", sugere Jubilut. Quem não puder contar com a companhia dos amigos, o Aprova Total, plataforma do Jubilut, irá promover gratuitamente e online o SOS Aprova, do dia 28 de outubro a 10 de novembro. Serão revisões ao vivo sobre os temas que mais apareceram no Enem nos últimos anos. Com professores especialistas de cada área e simulados diários para testar os seus conhecimentos.

5. Treinar a redação

Entender como a redação do Enem é avaliada é fundamental para que o aluno se prepare de forma correta. A correção considera cinco critérios como demonstrar domínio da norma culta, compreender a proposta, selecionar e organizar as informações, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos e elaborar uma proposta de intervenção. Jubilut recomenda que os alunos pratiquem uma redação por semana e busquem feedback.