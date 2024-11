Cidade gaúcha alaga após chover em 2 horas o esperado para todo o mês

No município de Jaguarão, ao Sul do estado, foi registrado um acumulado de 80 milímetros em cerca de duas horas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A água voltou a subir no Rio Grande do Sul. A passagem de uma frente fria provocou um grande volume de chuvas no estado. No município de Jaguarão, localizado no extremo sul do país e fronteiriço ao Uruguai, foi registrado um acumulado de 80 milímetros em cerca de duas horas, enquanto a média esperada para o mês de novembro é de 95 milímetros.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o volume de água acumulado superou o esperado para todo o mês de novembro. Devido ao acumulado de chuvas, ruas ficaram alagadas e 14 residências foram afetadas. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ter dimensão do alcance da água (veja abaixo). Não há desabrigados ou desalojados no município.

Em nota, a Defesa Civil do estado afirmou que, neste domingo (3/11), o deslocamento da frente fria para o oceano e o sistema de baixa pressão no Paraguai seguem favorecendo pancadas isoladas de chuva moderada com eventuais trovoadas.

“Os acumulados ficam em torno de 30 a 40 mm/dia em áreas do Norte, e inferiores a 20 mm/dia nas demais regiões. As rajadas de vento ficam em torno de 40 e 50 km/h no Sul, Campanha, Oeste, Centro, Norte, Nordeste e no Litoral. As temperaturas máximas variam de 25 e 31 °C”, apontou o órgão.

Em maio deste ano, o Rio Grande do Sul foi afetado por uma série de temporais. O desastre deixou 183 mortos e 27 feridos.

Urgente | Inudaciones repertinas en la frontera Jaguarão/Rio Branco Cerro Largo Video via Dionata Dutra autos flotando en las calles pic.twitter.com/2qUok7WNSM — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) November 3, 2024