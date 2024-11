Incêndio destrói parte de escola em Curitiba

Um incêndio de grades proporções atingiu o prédio de uma escola de inglês em Curitiba. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4/11). As chamas destruíram, aproximadamente, 300 metros quadrados, conforme informou o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Os militares do Corpo de Bombeiros levaram duas horas para combater o incêndio. Para tal foram usados seis caminhões e 21 bombeiros foram mobilizados. Ainda de acordo com a corporação a causa do incêndio não foi identificada.

A escola Cultura Inglesa, onde ocorreru o incêndio, informou em nota que as aulas foram suspensas e ninguém estava no local na hora do incêndio. "As aulas foram suspensas temporariamente enquanto são avaliadas melhores condições para a continuidade dos cursos", informou a escola em nota publicada no Instagram.