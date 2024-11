Fundador do Arautos do Evangelho é sepultado com honrarias

Cerimônia do adeus, com todas as honras. Milhares de pessoas participaram no domingo (3/11), na cidade de Caieiras (SP), do sepultamento do Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias, fundador dos Arautos do Evangelho, associação internacional privada de direito pontifício – aprovada pelo papa São João Paulo II em 2001. Ele faleceu na madrugada da última sexta-feira (1º), aos 85 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Nos últimos 14 anos, o líder religioso enfrentou as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).

O sepultamento ocorreu, às 18h, na capela mortuária anexa à Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Caieiras. “Recebemos cerca de 5 mil pessoas para as missas e despedidas”, disse o representante dos Arautos do Evangelho, padre Alex Barbosa de Brito.

Desde sexta-feira, houve missas na basílica, sendo a das 14h de sábado (2) presidida pelo cardeal dom Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida (SP), e concelebrada pelo arcebispo metropolitano de SP, cardeal dom Odilo Scherer.

“Tivemos ainda a presença do bispo da Diocese de Bragança Paulista (SP), dom Sérgio Aparecido Colombo, e do bispo emérito de Lorena (SP), com Benedito Beni dos Santos”, contou padre Alex, explicando que as próximas eleições vão definir o novo presidente da associação e o superior religioso.

Missão

Segundo padre Alex, chegaram a Caieiras (na sede da associação, na Serra da Cantareira) dezenas de religiosos e leigos dos Arautos do Evangelho de países da África, América Central, Índia, Estados Unidos, Sri Lanka, entre outros. Em nota, a associação lamentou a partida do monsenhor, destacando que “seus filhos espirituais continuarão, com serenidade, entusiasmo e concórdia, mas também vigilantes e destemidos, sua missão em prol da Santa Igreja e da sociedade civil”.

Logo após o anúncio da morte do monsenhor, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, manifestou condolências aos Arautos do Evangelho. “Desejo conforto aos amigos e familiares, com votos de que se mantenha seu legado de fé e esperança em um Brasil melhor”.

Ao contrário do publicado na edição de sábado do Estado de Minas, Monsenhor João Scognamiglio Clá Dias deixou suas funções em 2017 devido às sequelas provocadas pelo AVC. Os Arautos do Evangelho estão presentes em mais de 70 países e Monsenhor João Clá foi não só o fundador da associação como seu líder maior até o fim dos seus dias. Em 2008, foi nomeado Cônego Honorário da Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma, pelo papa Bento XVI.

Sob a liderança de Monsenhor João Clá, os Arautos do Evangelho construíram mais de 30 igrejas, sendo duas basílicas, e mantêm mais de 50 coros e orquestras, que auxiliam no trabalho de educação e recuperação de jovens.