Alvo de investigação, Bruno Henrique do Flamengo foi expulso de propósito, diz PF

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em conjunto com a Polícia Federal (PF), deflagrou nesta terça-feira (5/11) uma operação que tem como um dos alvos o atacante Bruno Henrique, do Flamengo.

As buscas foram realizadas na residência do jogador, localizada na Barra da Tijuca, e em seu quarto no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Segundo os investigadores, o atleta, conhecido como “BH”, é suspeito de envolvimento em manipulação de resultados, especificamente na partida contra o Santos, realizada em 1º de novembro de 2023.

Leia também: Torcida do Corinthians joga cabeça de porco no campo em jogo contra Palmeiras

Durante essa partida, Bruno Henrique foi expulso. Investigadores informaram à reportagem que há indícios de que o cartão vermelho foi resultado de uma ação deliberada do atacante, beneficiando familiares que teriam apostado em sua expulsão em sites de apostas esportivas.

Além dos endereços ligados a Bruno Henrique, outros mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis de familiares do jogador.

Conforme apurado pelo colunista do Blog Drible de Corpo, do Correio, Marcos Paulo Lima, o irmão de Bruno Henrique, a cunhada dele, uma prima chamada e outros suspeitos de participar da fraude. Todos moram em Belo Horizonte e têm algum tipo de vínculo com o atacante do Flamengo, que também nasceu em Minas Gerais.

s mandados são cumpridos nas casas na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na sede das empresas DR3 e BH7, ambas com participação financeira de Bruno Henrique, e no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

O Correio ainda não conseguiu contato com Bruno Henrique e os demais investigados.