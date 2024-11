Policiais são presos por tráfico de drogas em operação no DF e 6 estados

Uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (7/11) no Distrito Federal e mais seis estados investiga uma quadrilha responsável por um esquema de tráfico interestadual de drogas envolvendo policiais militares e rodoviários federais em Rondônia e na Bahia. Quatro policiais foram presos durante a ação realizada na manhã desta quinta.

30 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos no Distrito Federal, em Santa Maria, e municípios de seis estados sendo eles: Porto Velho, Vilhena e Ji-Paraná no estado de Rondônia; Fortaleza e Cascavel, no Ceará; Ourilândia do Norte no Pará; Natal, capital do Rio Grande do Norte; Piracicaba em São Paulo; Santa Luz, Gandu e Feira de Santana na Bahia.

Segundo a investigação, policiais de Rondônia e Bahia participavam de um esquema de tráfico de drogas e eram responsáveis por transportar o produto principalmente para o Ceará. As apurações começaram depois que a Polícia Federal apreendeu 500 kg de cloridrato de cocaína em Vilhena (RO), outro de 500 kg na cidade de Canarana (MT) e outro de 200 kg na cidade de Peritoró (MA) e percebeu semelhanças entre os carregamentos.

Mais de 120 policiais estão envolvidos na megaoperação. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também determinou o sequestro de bens dos investigados. Durante a operação, os policiais apreenderam joias, carros de luxo e armas. Sete pessoas foram presas em flagrante por porte e posse de armas de grosso calibre. A Polícia Federal não especificou se os presos são policiais ou outros suspeitos.

Os investigadores também localizaram um cofre escondido atrás de uma parede através de uma tomada de energia.

Veja o vídeo:



A Polícia Federal identificou 26 investigados no esquema criminoso, que poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal colaborou a todo instante com as investigações, sendo fundamental para o êxito das ações.