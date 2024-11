Homem preso com R$ 80 mil em cocaína diz ter sido coagido por facção

Um homem foi preso com R$ 80 mil em cocaína, na noite deste domingo (3/11), por volta das 18h, na QS 303, Conjunto 6 em Samambaia Sul. A operação foi realizada pelas equipes do 11º e 15º BPM da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coordenada pelo serviço de inteligência, que resultou na prisão do suspeito de envolvimento no tráfico de drogas na região. O suspeito ainda alegou ter sido coagido pela facção criminosa Comboio do Cão para armazenar e distribuir a droga.

Os policiais foram informados de que um indivíduo estaria realizando uma venda de entorpecentes em Samambaia. Após notificadas, as equipes intensificaram o patrulhamento na área para verificar a situação. Ao chegarem no local indicado, avistaram um homem que se encaixava na descrição informada, carregando uma mochila e apresentando sinais de nervosismo.

Durante a abordagem, foram encontradas na bolsa 14 porções de uma substância branca, supostamente cocaína, além de meio tijolo da mesma droga. Ao ser questionado, o suspeito inicialmente ficou em silêncio e negou possuir mais entorpecentes em outro local. No entanto, ao revisarem imagens do circuito de segurança do condomínio próximo, os policiais observaram o homem entrando no prédio, indo até a garagem e retirando pacotes escondidos sob panos que cobriam materiais de pintura. Ele foi visto guardando as embalagens na mochila.

Em seguida, policiais realizaram uma busca na garagem e encontraram mais um tijolo de substância similar à cocaína, oculto entre os materiais de pintura. O suspeito foi levado à 26ª Delegacia de Polícia, onde alegou estar sendo ameaçado pela facção criminosa Comboio do Cão, que o teria coagido a armazenar e distribuir a droga em um prazo de dez dias. A apreensão totalizou um tijolo e meio de cocaína, além de 15 porções já embaladas, com um valor estimado de R$ 80 mil em prejuízo para o tráfico.