Mulher grávida e mãe de três é assassinada após encontro amoroso

Uma mulher grávida de 30 anos foi encontrada morta em Fortaleza. Ela foi identificada identificada como Bruna Gonçalves e estava no quarto mês de gestação. Bruna era mãe de três crianças, de 2, 3 e 7 anos, segundo informações do G1.

O corpo da mulher, encontrado em 26 de outubro, estava com perfurações de faca, inclusive no rosto. O suspeito é um homem de 20 anos. Ele foi preso em flagrante pela polícia.

Amigos e familiares relataram ao G1 que Bruna teria saído para um encontro com o suspeito três dias antes de sido encontrada morta, no dia 26. Ainda de acordo com os relatos, os familiares souberam da morte na sexta-feira (1º/10).

O pai de um dos filhos de Bruna, assim como do bebê que ela gestava, declarou ao G1 que, conforme as informações do próprio suspeito, o encontro foi agendado por um site de acompanhantes adultos. No entanto, ele não confirmou se Bruna atuava nessa profissão.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública do Ceará, enviada ao G1, o caso foi examinado pelo 9º Departamento Policial, que finalizou a investigação e enviou o inquérito ao Judiciário. A Justiça determinou a conversão da prisão em flagrante do suspeito em preventiva.