Dia da Consciência Negra será feriado nacional pela primeira vez

No dia 19 de novembro, véspera do feriado, o Senado fará uma sessão especial no Plenário para abordar desafios ainda presentes nesta causa

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra e também Dia Nacional do Zumbi dos Palmares foi atribuído ao calendário como feriado nacional. Agora, o dia 20 de novembro, que antes era feriado apenas em seis estados por força de leis estaduais, passa a valer para todos os estados do país. No dia 19 de novembro, véspera do feriado, o Senado fará uma sessão especial no Plenário para abordar desafios ainda presentes nesta causa.

No Brasil, a data era comemorada desde 2011, contudo, foi apenas em dezembro de 2023 que o presidente Lula sancionou o projeto do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) para que este dia se tornasse, de fato, um feriado, que deu origem a Lei n° 14.759/2023. As informações são da Rádio Senado.

Por que dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra?

A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi, líder do quilombo do Palmares que atuou na luta pela resistência e liberdade do povo negro. O Dia da Consciência Negra representa um momento para a reflexão acerca do racismo e preconceito vivido pelos afrodescendentes que foram escravizados e injustiçados no período do Brasil Colonial.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Os registros históricos afirmam que Zumbi nasceu em 1644, onde hoje é o estado de Alagoas e também era a localidade do Quilombo dos Palmares. Ele se mudou para este quilombo, que era liderado pelo tio, Ganga Zumba. Com o passar dos anos, ele assumiu a liderança do quilombo e se tornou uma figura emblemática para os escravos — por ter resistido por anos a repressão dos colonizadores.

Zumbi foi um símbolo na luta por condições dignas para os negros escravizados. Em 20 de novembro de 1695, ele foi assassinado em uma armadilha. Seu legado ficou marcado na história brasileira e o feriado propõe uma homenagem a ele e também a valorização da cultura negra no país.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes