Chuva provoca cancelamento de 50 voos e passageiros dormem no chão, em SP

50 voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas, em São Paulo desde quinta-feira (7/11) em função das fortes chuvas que atingem a capital paulista. Apenas na manhã desta sexta-feira (8/11), entre 6h e 11h da manhã, 18 voos foram cancelados. Desse total, seis eram partidas e 12 eram chegadas. As informações são do painel de voos disponibilizados no site do Aeroporto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os voos cancelados com partida do Aeroporto de Congonhas tinham como destino: Rio de Janeiro, Uberlândia (MG), Brasília (DF) e Curitiba. Enquanto as chegadas saíram de Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Montes Carlos (MG), Belo Horizonte (MG), Vitória, Salvador (BA), Brasília (DF) e Uberlândia (MG).

Leia também: Inmet emite alerta de perigo para temporais em 11 estados e no DF



A maioria dos voos cancelados são das companhias aéreas GOL e Latam. O Correio entrou em contato com as companhias aéreas. A Gol informou que os cancelamentos foram registrados por conta das fortes chuvas, somadas às restrições operacionais do Aeroporto de Congonhas (CGH) ocorridas entre quinta e sexta-feira (7 e 8/11).

“Todos os Clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC conforme as necessidades, com possibilidade de reacomodação nos próximos voos da GOL e de congêneres. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança”, afirma a nota.

A Latam também afirmou que “alguns de seus voos estão sendo impactados desde a noite de ontem à noite (07/11) até hoje (08/11), devido às fortes chuvas na capital paulista, fato totalmente alheio ao seu controle”.

A nota também ressalta que a companhia está toda a assistência necessária aos passageiros e recomenda que, antes de se dirigirem aos aeroportos, os clientes com viagens programadas nesta sexta-feira de/para São Paulo/Congonhas e Guarulhos consultem o status de seus voos no site da Latam.

Leia também: Dia da Consciência Negra será feriado nacional pela primeira vez



50 voos desde quinta (7/11)

Segundo a concessionária responsável pela administração do aeroporto, a Aena Brasil, o cancelamento de voos é desde quinta-feira (7/11). Ao todo, foram cancelados 50 voos foram cancelados, sendo: 32, entre chegadas e partidas, na quinta e 18 até 11h desta sexta.

"A Aena recomenda que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação de seus voos", orienta a concessionária.

Passageiros dormem no Aeroporto

Um viajante compartilhou em suas redes sociais a cena desordenada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde muitos passageiros estavam dormindo no chão devido ao cancelamento de voos. Além disso, é possível observar as longas filas nos balcões de remarcação de passagens.